Коронавирус активизировал «белый террор»

19.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В распространении слухов и не отвечающей действительности информации о коронавирусе заинтересованы несколько сторон.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде заявил политолог и социолог Михаил Галицкий, отвечая на вопрос о причинах распространения подобного рода фейков.

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«Здесь могут быть заинтересованы несколько сторон. Первые делают с коммерческим умыслом. Сюда можно отнести слухи о дефиците продуктов. Так можно ускорять продажи. Соль, крупы, средства гигиены, когда в обществе нет истерии, не пользуются таким же спросом как хлеб и молоко», – сказал галицкий.

Кроме того, говорит он, фейки могут распространять, чтобы посеять панику.

«Это вид хулиганства, у которого даже есть название — «белый террор». Но кто за ним стоит — вопрос. Два варианта: просто забава или отработка цели — посеять панику в обществе. Это черные политтехнологии», – считает эксперт.

Он обращает внимание, что фейки гуляют не только в России.

«В Англии, например, сейчас обсуждают, якобы от коронавируса умрут 70% населения, а выжившие обретут стойкий иммунитет. В США во время каждой эпидемии вырастает спрос на оружие и строительство индивидуальных бункеров. Вы удивитесь, но всему виной мысль, которая транслируется комиксами и фильмами очень давно — вдруг наступит зомби-апокалипсис», – добавил Галицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские медики признали, что эпидемию коронавиурса уже не остановить, но обещают, что в ближайшее время появится вакцина от этого заболевания.