Коронавирус изменил похоронные обряды на Балканах

20.04.2020, Москва, Елена Острякова

Врачи посчитали традиционные в балканских странах многолюдные похороны одной из причин быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то огромные похороны в эти дни в проводятся лишь небольшим кругом близких родственников и друзей, которым приходится соблюдать меры безопасности. Например, родственники пациентов, умерших после установления заражения коронавирусом, должны идентифицировать их в защитных костюмах. Сотрудники похоронных компаний должны носить специальные костюмы и дезинфицировать место, откуда тело забирают для захоронения. Участники таких похорон также должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию», – пишет издание.

Похоронные процессии теперь проводятся в кратчайшие сроки, и в некоторых странах полиция контролирует похороны, чтобы убедиться, что все соблюдают правила. В некоторых странах инфицированных людей теперь хоронят только в запечатанных металлических гробах, а не в деревянных гробах старого образца.

В Румынии в настоящее время не более восьми человек могут присутствовать на погребальной церемонии, и традиционные ритуалы перед погребением в настоящее время не допускаются. Месса за упокой души усопшего, например, должна проводиться рядом с местом захоронения, а не в часовне или церкви.

В Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Молдове, Сербии и Хорватии число людей, которым разрешено посещать похороны, было сведено к минимуму – 8-10 человек. В Хорватии опубликованные некрологи не должны содержать никакой информации о месте и времени похорон, в то время как музыка и доставка свечей также больше не организуются.

В Румынии, Черногории и Албании появились сообщения о том, что коронавирус быстро распространился после похорон. Был по крайней мере один случай, в городе Хаси на севере Албании, где похоронная служба с массовым участием оказалась горячей точкой для коронавируса. СМИ сообщили, что только на этом мероприятии были инфицированы около 13 человек.

В Черногории 3 апреля глава Института общественного здравоохранения Бобан Мугоса заявил, что похороны, проведенные в прибрежном городе Улцинь, привели к почти 40 инфекциям. Черногорские СМИ сообщили, что после похорон 15 из зараженных были зарегистрированы в Тузи, так что муниципалитет был помещен в карантин.