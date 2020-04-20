Признание майданщицы: «Мы проиграли еще в 2015 году»

20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы постмайданное правительство не тормозило с законопроектом о спецконфискации, у оппонентов власти Петра Порошенко не было бы никаких шансов.

Об этом в эфире «5 канала» заявила экс-депутат Верховной рады, активная участница госпереворота 2013-14 годов Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что Антимайдан во время режима Януковича капитализировал огромную сумму активов. Мы же знаем, что речь идёт о миллиардах долларов. Когда у этого Антимайдана таки остались неотобранные миллиарды долларов, у него были все основания победить. Покупать можно много кого и деньгами останавливать что угодно можно. Потому основная ошибка власти, которая пришла после майдана, это то, что не были отобраны деньги.

Причин тому было много, вспомните мою историю с конфискацией денег Януковича. То есть, я считаю, мы проиграли в 2015 году, когда закон о конфискации полутора миллиардов долларов Януковича не был принят. Была очень жёсткая борьба, почему-то против этой конфискации восстали «Еврооптимисты», как это ни удивительно, то есть те люди, которые поддерживались грантовым финансированием, они подтянули в свою защиту и посольство, я до сих пор не могу объяснить, как это могло случиться!..

Из-за того, что мы этого не сделали в 2015 году, а сделали только в 2017-м, мы всё проиграли. Потому что если бы это произошло в 2015 году, это был бы первый прецедент, и до конца 2016 года были бы другие конфискации, одна за другой», – сказала Черновол.

«Я гуманист, я не принимаю позиции Пиночета, что после революции надо всем оторвать голову, но чётко знаю – надо забрать деньги, забрать украденные ими деньги, вернуть их в госбюджет, и тогда они не смогут подняться…

Эти деньги останавливали всё, любое голосование в Верховной раде, любую общественную поддержку, потому что в информационное пространство вбрасывались совсем другие месседжи, эти деньги любое хорошее дело очерняли и делали плохим. Опять же, мы же это не забыли, это просто какая-то дикость, когда конфискация активов Януковича была превращена в информационном пространстве в какое-то зло!..

И даже после того, как конфискация состоялась, дискредитация продолжилась, продолжалась по-чёрному, и даже НАБУ возбуждала уголовные дела о незаконности конфискации денег Януковича в госбюджет. Это был реальный трэш!» – пожаловалась экс-депутат.

«То есть, все эти пять лет я первую половину пяти лет занималась конфискацией, а вторую половину пыталась их не отпустить, надо было делать всё, чтобы конфискация не была откатана назад. Я конечно понимаю, что полтора миллиарда долларов – это огромная сумма, ради этого стоило работать пять лет, однако хотелось сделать больше.

Опять же, я считала, что это будет только первый шаг, далее будут следующие дела о конфискации, эти полтора миллиарда – далеко не единственные деньги, которые вывел Янукович и его подельники. И поверьте, если бы мы шли этим путём, у Антимайдана не было бы шансов вернуться к власти, как они это сделали», – добавила Черновол.