Американские банкиры пророчат «настоящее бедствие» мировой экономике

16.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Ситуация на мировом рынке нефтепродуктов чревата потрясениями для глобальной финансовой системы и макроэкономики.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» рассказал руководителем отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс, отвечая на вопрос, чем чревато для мировой экономики снижение цен на нефть.

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«Выиграют только крупные и надежные импортеры нефти и газа, такие как Турция или Индия, но глобально снижение цены нефти всегда вызывает беспокойство», – считает Стаббс.

По его мнению, в краткосрочной перспективе низкие цены на нефть сохранятся.

«И вот этот «черный лебедь» действительно может принести нам настоящее бедствие. Волатильность цен на нефть прямо влияет на состоятельность глобальной финансовой системы, на банки и, конечно, на макроэкономическую ситуацию. Вот тут мы потенциально можем увидеть потерю рабочих мест, сокращение энергетических инвестиций и, по сути, повторение сценария 2015–2016 годов. Вероятность очень высокая, на мой взгляд», – говорит финансист.

Он также говорит, что ужас «черных лебедей» заключается в их непредсказуемости.

«Вы можете обладать огромным массивом данных, прогнозами, экстраполяциями. Вы можете предугадать вероятности негативных сценариев, учесть те или иные события, выстроить идеальный прогноз на следующие двенадцать месяцев и в итоге упереться в какие-то неожиданные события, которые все ваши прогнозы обесценят. И поверьте, эти события никто не мог предугадать. И они будут всегда», – подчеркивает Стаббс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на мировых биржах рекордно обвалились цены на нефть.

В Киеве считают, что падание цен на нефть выгодно Украине и предлагают использовать эту ситуацию против РФ.