Коронавирус может оставить без работы миллионы россиян – Ассоциация туроператоров

05.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Сегодня в России наблюдается сильное падение спроса на бронирование туров в страны Азии и Европы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Когда мы говорим о снижении спроса, это в равной степени затрагивает все направления, включая и Россию. Те последствия, которые могут возникнуть при дальнейшем бездействии власти, бездействие регуляторов – это последствия не только для отрасли, это серьезная социальная история, потому что объем сотрудников в этих туристических компаниях, которые могут пострадать, которые могут быть раздавлены между этими жерновам, превышает 5-7 миллионов человек. Это люди, которые потенциально могут остаться без работы», – заявила Ломидзе.

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