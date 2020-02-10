Коронавирус наносит удар по украинской экономике

10.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Вспышка коронавируса в Китае уже ощутимо ударила по перспективам украинской экономики и продолжит это делать и дальше.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скаршевского, речь идет о падении цен на украинское сырье и сельхозпродукцию, покупателем которой традиционно выступал Китай.

«Министерство экономики Украины говорит, что через туризм на Украину только влияет [коронавирус]. А так как туризм у нас слабо развит, особенно с Китаем, то вообще никак не влияет. Но это немного подход неэкономический.

Во-первых, сразу, что можно смотреть – Украина — сырьевая страна, мы экспортируем сырье, к большому сожалению, с отсталой структурой экономики. Экспорт этот сырьевой и с низкой добавленной стоимостью. Туда включается также и руда, железная руда. Так железная руда подешевела с момента коронавируса на минус 11%. То есть это сразу же бьет по украинским экспортерам. Меньше валютной выручки. Также на зерно уже начались тенденции к снижению цен», – заявил Скаршевский.

Ранее, как сообщал ПолитНаивгатор, эксперты предупредили, что коронавирус убьет Украину в считанные дни.