Коронавирус окончательно закрепит независимый статус Донбасса – Портников

27.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В условиях коронавируса на Донбассе сформировалась полноценная граница, разделяющая республики и Украину. И это разделение фактически сделало ДНР и ЛНР частью России, которая открыла свои границы для жителей республик.

Об этом в эфир телеканала «Эспрессо» заявил известный украинский пропагандист и русофоб Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Портникова, после того, как пандемия коронавируса пройдет, эта реальность станет новой проблемой для Украины.

«Так называемая власть народных республик – и Донецкой, и Луганской, закрыла полностью границу с Украиной. Это серьезная проблема, потому что раньше это была линия разграничения – теперь я употребил слово граница, потому что это стала граница, через нее никого не пропускают ни в одну сторону, ни в другую.

Господин Пушилин, так называемый глава Донецкой народной республики сказал, что граждане ДНР могут в течение нескольких дней вернуться домой. То есть, он создал видимость, что управляет реальным государством. Но видимость видимостью – линия разграничения закрыта для наших граждан в обе стороны.

А Россия специально внесла изменения к собственному решению о том, что на территорию Российской Федерации больше не будут допускать иностранцев. И сделала исключение только для украинских граждан, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

То есть, даже гражданам Белоруссии не сделала такого исключения, которая входит с Россией в отдельное союзное государство. Даже для жителей Приднестровья, которые не имеют российского гражданства, не сделали такого исключения. А для жителей Донецкой и Луганской областей, оккупированных районов, такое исключение сделали.

То есть, линию разграничения с Украиной закрыли, а границу с Россией открыли. И это говорит о настоящих намерениях Москвы, это говорит о том, что после этой эпидемии мы в вопросах Донбасса окажемся в абсолютно новой ситуации, в которой мы не были до того, что сейчас происходит», – констатировал Портников.