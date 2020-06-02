Коронавирус прогнал американские танки

02.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Из Литвы уходит американский механизированный батальон, который находился здесь с осени прошлого года и насчитывал более 500 военнослужащих и примерно 100 единиц тяжелой техники, в числе которой несколько десятков танков и боевых машин пехоты.

Об этом, ссылаясь на телеканал Euronews, пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уточняется, что батальон сначала отправится в Германию, а оттуда – в Техас.

«Очевидно, всему виной пандемия – первый батальон девятого полка первой дивизии армии США должен был принять участие в масштабных маневрах НАТО Defender-2020, однако их отменили из-за коронавируса. Усугубил ситуацию и тот факт, что COVID-19 заразились несколько десятков натовских солдат, также расквартированных в Литве», – отмечается в публикации.

Также указывается, что все это время батальон базировался на полигоне Пабраде в 15 километрах от границы с Беларусью, а специально под прибытие американцев к полигону проложили новую железную дорогу для перевозки тяжелой техники.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», коронавирус отогнал НАТО от границ России.