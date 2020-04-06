Коронавирус стал орудием Молдовы в войне с Приднестровьем

06.04.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова решила воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы подчинить себе Приднестровье, и уговорила Украину перекрыть границу с ПМР. Теперь она задерживает на своей территории широкую номенклатуру товаров.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На неделю на границе застряли 6 фур с медикаментами, которые Приднестровье закупает в России, Белоруссии и Украине. Молдова пыталась применить к ним европейские регламенты, которые действуют на ее территории.

Аналогичная ситуация сложилась поставками средств защиты растений, семян и ветеринарных препаратов, которые особенно нужны сейчас аграриям с связи с затянувшейся засухой.

«Молдавская сторона настаивает на применении тех правил, которые действуют на территории Республики Молдова. Для приднестровских предприятий действовал другой режим, теперь молдавские власти пытаются подогнать их под свое законодательство», – сказал первый Замминистра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Олег Дилигул

Кроме того, Молдова срывает переход приднестровских школ на дистанционное обучение, задержав на границе несколько фур с компьютерной техникой и радиомодемами. Таможня требует специальное разрешение, а специальная комиссия, которая его выдает, не может собраться из-за карантина.

Задерживаются на границе и фуры с продуктами питания.

«Часть грузов задержана, к ним предъявляются бюрократические требования об оформлении в Республике Молдова. Требуется разрешение Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Все это усложняет или делает вообще невозможной доставку этих грузов», – пояснил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

При этом в правительстве Молдовы своих истинных целей не скрывают.

«Закрытие украинской границы на приднестровском участке – это тот случай, который мы рассматриваем в качестве будущей модели реинтеграции страны. Мы пытаемся убедить экономических агентов, что не будет ничего плохого, если мы будем контролировать все границы Республики Молдова в ближайшем будущем», – приводит ТСВ слова молдавского вице-премьера «по реинтеграции» Кристины Лесник.

Все эти действия выглядят особенно цинично если учесть, что приднестровские предприятия бесплатно снабжают медучреждения Молдовы санитарными масками.