Коронавирус усугубил экономическую деградацию Украины

18.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

В условиях пандемии коронавирусной инфекции наиболее негативно на украинскую экономику повлияет сокращение доходов от экспорта, вызванное падением мировых цен.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не возьмется спорить с тем, что обвал экономики Украины из-за пандемии неизбежен», – отмечается в публикации.

Указывается, что даже по оптимистическим сценариям офиса президента Украины падение экономики Украины составит 5% ВВП в 2020 году.

Издание обращает внимание, что первые признаки кризиса украинской экономики появились еще во второй половине 2019 года.

«А в январе 2020-го ВВП страны снизился на 0,5%, промышленное производство — на 5,1, транспорт — на 4, сельское хозяйство — на 2,7%. Дефицит внешней торговли в январе-феврале составил 590 млн долл. США. И только после этого начался ««настоящий» кризис», – говорится в статье.

Теперь же в обновленном прогнозе Всемирного банка говорится, что прогноз о падении ВВП Украины за 2020 год, который составит от 3,5 до 5%, характеризуется высокой неопределенностью, поскольку опирается лишь на предположение об угасании эпидемии во второй половине этого года.

«Согласно этому прогнозу инфляция в Украине в 2020-м вырастет до 8,9%, а реальные доходы упадут на 4,0%, дефицит госбюджета увеличится до 4,9% от ВВП, а уровень госдолга повысится до 59% от ВВП. Есть еще и свежий прогноз МВФ: падение украинской экономики в 2020-м на 7,7%, рост безработицы — на 10,1%. Для сравнения: в 2014-м падение ВВП составило 6,8%», – пишет автор.

Кроме того, на украинской экономике негативно скажется снижение экономической активности в Польше и других странах ЕС и возвращение в страну заробитчан.

«Но куда более негативно повлияет на украинскую экономику сокращение доходов от экспорта, вызванное падением мировых цен. Отсюда — закрытие бизнесов, ухудшение ликвидности и качества активов в банках», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-премьер Украины ЮлиТимошенко считает, что карантин добьет экономику страны.