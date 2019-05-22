Коротченко разобрал Зеленского на части

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый украинский президент, вместо запуска реальных изменений в стране, лишь поделит портфели между «своими» и продолжит кровавую бойню в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы увидели, разумеется, это позор по нормам любого цивилизованного государства. Какая демократия? Это цирк с конями. Президент ведёт себя как шут, депутаты Верховной Рады так себя вели и продолжают вести себя, как шуты. Это анархия, потеря управляемости, они думают, что ВР – это, видимо, такой ночной клуб, где можно спивать, плясать, танцевать…

Шоумен себя ведёт как шоумен, а не как президент, он позорит Украину. Он позорит остатки украинской государственности. Обратите внимание, что даже такие одиозные фигуры, как руководитель СБУ и командующий ССО демонстративно отказались отдавать воинскую честь вновь избранному президенту Зеленскому. А это, друзья, об очень многом говорит.

Упало удостоверение. Как президентство началось, так оно и закончится. Падением, полным раздраем, и то, что Зеленский показал с первых минут свою антироссийскую настроенность, призывая к новым санкциям, и точно так же он продолжит бойню на Донбассе. Не надо никаких иллюзий.

Сейчас они там разделят должности, поделят властные портфели и бюджеты – и бойня на Донбассе будет продолжаться, в вялотекущем либо активном варианте, не исключено, что может даже в более активном варианте, чем это было сейчас. А закончится всё по-прежнему, котлами. Поэтому украинским «котловодцам», которых назначит Зеленский, я бы очень советовал трижды подумать, стоит ли заниматься новыми военными авантюрами», – заявил Коротченко.

Также он отметил, что русофобский украинский языковой закон почему-то не осуждается «цивилизованной» Европой.

«Надоело говорить о двойных стандартах, но они сегодня везде, и вот это хамское, наглое поведение Великобритании – это из этой же серии. Вот здесь украинская сторона всячески восхищается Зеленским и всем прочим.

Слушайте, вы же упустили ключевой момент: фактически, эмиссар США, министр энергетики, основная его миссия на инаугурации добиться от нового президента Украины расширения и создания непрерывного канала поставки американского сжиженного природного газа через Польшу и построить соответствующий терминал… Что касается закона о языках – абсолютно хамское, мерзкое вот это вот рыло украинского национализма, которое мы видим через этот закон, не вызывает никакого осуждения в Европе. Где та просвещённая, цивилизованная Европа, которая говорит нам о ценностях демократии, о гуманизме, о равенстве всех наций и народов?

Ну хотя бы пусть посмотрят, что маленькая община, например, в той же самой Финляндии, в Швеции, имеет шведский язык в качестве государственного языка. Но здесь вот наглая политика. То, что делает Украина – это продолжение курса в Эстонии и Латвии: абсолютно русофобская, мерзкая, античеловеческая, нацистская политика.

Разумеется, мы поддержим наших соотечественников на Донбассе гуманитарно, цивилизационно, выдачей российских паспортов – мы дадим им новый шанс в том беспределе, который последние пять лет устраивали для Донбасса – и был готов устроить в Крыму украинский националистический режим», – добавил Игорь Коротченко.