Коротич: Американцы не умеют разговаривать на равных

14.10.2021 10:16 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты привыкли выступать лишь с позиции ультиматумов и диктата.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает долгое время живший и преподававший в США экс-главред перестроечного журнала «Огонек» Виталий Коротич, давая оценку визиту замглавы госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.

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«Американцы не умеют и не хотят уметь разговаривать с кем-нибудь на равных», – сказал Коротич «Комсомольской правде».

Он соглашается, что американцы разговаривают лишь с позиции превосходства.

«Нуланд одна из тех людей, которые, в общем-то, это американское превосходство в каком-то регионе и должны осуществлять. Она ходила (по Киеву) во время майдана (я там был в это время, смотрел)», – добавил собеседник издания.

Он напомнил недавние слова посла РФ в США, заявившего, что американцы ведут все «к полному разрушению».

«Нуланд же все-таки из тех дипломатов которые не умеют общаться на равных. Она обычно разговаривает с уровня ультиматумов, как у них заведено», – добавил Коротич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», поживший в США Коротич теперь жестко критикует американцев.