Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
14.10.2021 10:16 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США
Просмотров:

Коротич: Американцы не умеют разговаривать на равных

Соединенные Штаты привыкли выступать лишь с позиции ультиматумов и диктата. Такое мнение, передает корреспондент...

Соединенные Штаты привыкли выступать лишь с позиции ультиматумов и диктата.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает долгое время живший и преподававший в США экс-главред перестроечного журнала «Огонек» Виталий Коротич, давая оценку визиту замглавы госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Американцы не умеют и не хотят уметь разговаривать с кем-нибудь на равных», – сказал Коротич «Комсомольской правде».

Он соглашается, что американцы разговаривают лишь с позиции превосходства.

«Нуланд одна из тех людей, которые, в общем-то, это американское превосходство в каком-то регионе и должны осуществлять. Она ходила (по Киеву) во время майдана (я там был в это время, смотрел)», – добавил собеседник издания.

Он напомнил недавние слова посла РФ в США, заявившего, что американцы ведут все «к полному разрушению».

«Нуланд же все-таки из тех дипломатов которые не умеют общаться на равных. Она обычно разговаривает с уровня ультиматумов, как у них заведено», – добавил Коротич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», поживший в США Коротич теперь жестко критикует американцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть