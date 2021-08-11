Поживший в США Коротич теперь жестко критикует американцев

11.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты считают, что они являются хозяевами мира, а потому ведут себя нагло.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил экс-главред перестроечного журнала «Огонек» Виталий Коротич, долгое время живший и преподававший в США.

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«Американцы уже привыкли к тому, что мир подчинен им, они могут высаживаться в Ираке, в Афганистане, в Сирии, в Ливии, где угодно, и никто не пикнет. Они могут вместе с натовцами уничтожать Югославию, и никто не возразит. Они могут поучать Россию… То есть, США сейчас отстаивают свое право на это всемогущество. В принципе – они, в основном, подчинили Европу. Я уже не говорю о том, что Восточная Европа подчинена США полностью. И Соединенным Штатам очень важно подчинить себе все остальное человечество и сделать его опять послушным Америке», – сказал Коротич.

По его мнению, США предпринимают «попытки вытолкать Россию из человечества, они делаются уже не первый год, и это очень мерзко».

«Потому что человечество без России, без Китая и даже без Ирана развиваться не может нормально. И попытки вытолкнуть их и заменить всемогуществом Соединенных Штатов – все равно ни к чему хорошему не приведут», – считает экс-главред «Огонька».

Он призывает Россию бороться, что ее не унижали.

«В последнее время попытки вытолкать Россию из человечества повторяются, и они все более интенсивны, мы сейчас видели их на Олимпийских играх. Соединенные Штаты просто обижаются на мелочи. Спортсмены принимают допинги, и их никто не исключает ниоткуда. Они высаживаются, захватывая страны Азии, – никто не пикнет. Поэтому, давайте спокойно делать свое дело и помнить, что сила и могущество утверждаются очень многими вещами. И если нас будут уважать, значит мы в порядке», – резюмировал Коротич.

Ранее Коротич, как сообщал «ПолитНавигатор», призвал отобрать у США «резиденцию бала сатаны».