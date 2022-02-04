Коротич: Мир разваливается на части

Сегодня Запад должен осознать, что терпению России, которую запугивают и угрожают санкциями, есть предел.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает долгое время живший и преподававший в США экс-главред перестроечного журнала «Огонек» Виталий Коротич, отвечая на вопрос о своей оценке западного ответа на российские инициативы по гарантиям безопасности.

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«Сейчас совершенно неизвестно, когда начнется весна и оттепель. С Россией по-прежнему разговаривают, запугивая ее и угрожая немыслимыми санкциями. То, что мы считаем опасностью для себя, таковой никто из тех, к кому мы обратились, не считает. От нас отмахиваются. Разговаривать с нами на равных они все-таки не решаются или не хотят. И поэтому сейчас очень важно понять, до какого предела, до какой черты мы все будем терпеть ситуацию, в которой на нас будут покрикивать, мы будем огрызаться, но никакого разговора заинтересованных и равно расположенных к мирному тону пока не получается», сказал Коротич «Комсомольской правде».

По его словам, ожидающееся совместное заявление лидеров России и Китая будет о «положении в мире и о том, как его трактовать».

«Мир разваливается на части. На наши границы выводится оружие, в ту же Польшу и в ту же Румынию, ракетные системы, нацеленные впрямую на нас. И я пока не вижу оснований к тому, чтобы американцы сделали шаг назад. Они нигде не делали шаг назад, кроме тех случаев, когда их к этому вынуждают, как, например, в Афганистане, из которого они только что удирали. А так вот, по-доброму, по-хорошему отступить и сказать – ладно, давайте мы отступаем и вы отступите – было только раз: в так называемом Карибском кризисе, когда наши ракеты не встали на Кубе, а американцы убрали свои из Турции», отмечает собеседник издания.

Он хочет верить, что у американцев хватит здравомыслия пойти на компромисс.

«Но пока его не хватает. Пока что США «предупреждают» бразильского президента Болсонару, чтобы он не ехал с визитом в Москву, потому что весь Запад должен продемонстрировать свое солидарное неприятие России. Выговорили американцы и аргентинскому президенту, который встречался с нашим руководством», – говорит экс-редактор.

Также было сказано, что сейчас идет игра нервов.

«Давайте будем надеяться, что придет поумнение. Потому что ни России, ни Америке, ни даже Британии, которая очень хорохорится и задирается сейчас чуть ли не больше всех, никому не нужно состояние, которое может взорвать мир. Я продолжаю на это надеяться. Наш министр иностранных дел Лавров сказал очень четкую формулу: если война начнется, то это не мы ее начнем», – резюмировал Коротич.