США и НАТО по-разному ответили России

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США и НАТО отказались от главных требований Москвы по гарантиям безопасности, но согласились на диалог.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в ответе американской стороны и НАТО, который опубликовала испанская газета El Pais.

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В НАТО заявили, что не собираются от политики открытых дверей и потребовали от России вывести свои войска «с Украины, Грузии и Республики Молдова», отказаться от испытаний противоспутникового оружия, возобновить имплементацию Договора об обычных вооружениях в Европе, начать переговоры с США и НАТО о контроле над вооружениями, включая тематику ракет средней и меньшей дальности.

По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, консультанта ПИР-Центра Андрея Баклицкого, последний пункт выглядит «почти издевательским», поскольку именно Россия вот уже более двух лет призывает США и НАТО к диалогу по ракетам средней и меньшей дальности, от чего в Вашингтоне и Брюсселе вплоть до последнего времени отказывались.

«Ответ НАТО не содержит вообще ничего из того, что было бы интересно России», — сказал Баклицкий «Коммерсанту».

Ответ же США написан в другой тональности. В нем отмечается, что США намерены работать с РФ «над достижением взаимопонимания в вопросах безопасности» и в том числе готов подписать с нею юридически оформленные договоренности, «чтобы снять соответствующие озабоченности».

Также Вашингтон предлагает обсудить взаимные обязательства по неразмещению на территории Украины наступательных наземных ракетных систем и сил постоянного базирования с боевыми задачами.

Также американцы говорят, что готовы «незамедлительно» начать с Россией разговор о новых мерах по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом в тексте уточняется, что США не откажутся от приема в НАТО новых членов.

«Я бы сказал, что ответ довольно конструктивный — политическая часть, как и предполагалось, отвергнута, а вот остальные, технические вопросы признаются как предмет дискуссии, — сказал «Известиям» политолог-международник Федор Лукьянов. — Но пока разговора никакого не будет, поскольку у России указана четкая очередность: сначала политические вопросы, а потом уже всё остальное. Раз политические решать не готовы, значит, пока ничего и не будет».

Как сообщал «ПолитНавигатор», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что ему стыдно за ответ НАТО, на фоне которого американская сторона проявила образец дипломатической вежливости.

Примечательно, что ранее США попросили Россию не предавать огласке их ответ. Москва пока не стала давать оценку опубликованным испанской газетой документам. При этом в США подтвердили их подлинность.

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — заявил на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.