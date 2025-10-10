Коррупционеры пользуются СВО, чтобы уходить от ответственности – Баранец
Российские чиновники выдумали новую схему ухода от ответственности за воровство – проситься «на СВО».
Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я поражён, что атаман Власов арестован, а не оказался за границей. Обычно такие ворюги нам машут рукой, когда заводится уголовное дело здесь – он сразу в Израиле или ещё где-то.
За последние 20 лет возбуждено 47 тысяч уголовных дел в отношении чиновников различного калибра. И здесь надо задуматься – что же происходит с нашей властью, на которую 47 тысяч наручников надели?
Коррупция, конечно, была и при СССР, но разве в таких масштабах? Не в таких. А тут коррупция среди чиновничества становится повальной, такой большой модой.
Как только сел в кресло чиновника – так сразу набивают карманы: три квартиры, четыре дачи, пять машин и так далее. Вот оно, лицо современного чиновничества», – сказал Баранец.
Более того, он возмутился, что многие коррупционеры используют СВО как способ избежать наказания.
«Я думаю, что как только человека выбирают в Думу или какую-то местную власть, он должен сразу в свой сейф положить заявление: «В случае предъявления ко мне уголовного подозрения, моментально отправить меня на СВО». Сейчас мода такая, даже генералы об этом пишут, которым предъявляют серьёзнейшие обвинения в воровстве, на миллиарды.
Это порождение нашей капиталистической психологии, которую развил товарищ Ельцин, раздававший за копейки великие заводы и фабрики. Отсюда у нас 146 российских миллиардеров в списках «Форбс», они что, в шахтах горбатились?
И они, подлецы, даже имея десятки миллиардов долларов, один миллиард жалеют пожертвовать армии. Кто иногда скромненько пару миллионов кинет – просят, чтобы нигде не упоминали их фамилии. Такое нынче чиновничество», – подытожил полковник.
