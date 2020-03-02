Коррупция и война тянут Украину на дно

02.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Граждане Украине указали, какие, по их мнению, факторы, мешают успешному развитию страны.

Соответствующие данные обнародованы на пресс-конференции в Киеве, где презентовали результаты социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова.

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По мнению респондентов, главными проблемами, наиболее мешающими развитию Украины, является коррупция (69%), война в Донбассе (68,9%), засилье олигархов в экономике (30,7%), отсутствие профессионалов во власти (25%), миграция и выезд трудоспособного населения из страны (24,8%).

Опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские социологи зафиксировали стремительный обвал уровня доверия к украинским парламенту и правительству.