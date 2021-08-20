Корвет ВМС Украины «разорвало» на части

20.08.2021 16:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Большие странности происходят вокруг анонсированного еще во времена Виктора Ющенко печально известного украинского недостроя – корвета «Владимир Великий», который власти обещают после перевозки корпуса на другой завод завершить уже в статусе корабля класса «фрегат».

Об этом в своем видеоблоге сообщил киевский журналист Дмитрий Василец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Василец отмечает, что на старых фотографиях с «Черноморского судостроительного завода» видно, что готовых частей корпуса корвета было гораздо больше, чем сегодня. Исходя из этого, журналист делает вывод, что недостроенный корабль частично распилили на металлолом.

Василец высмеивает деятельность самостийной власти, которая привела к тому, что страна, еще недавно строившая авианосцы, сегодня не в состоянии завершить строительство даже небольшого корабля.

«Раньше мы выпускали авианосцы, мы выпускали подводные лодки, крейсера, а сейчас мы заказываем корветы в Турции, потому что нам, я так полагаю, по версии чиновников «Укроборонпрома», нужно уничтожить наши предприятия, которые еще остались с Советского Союза, которые до сих пор, некоторые, живые. Например, такие, как «Зоря-Машпроект». Это предприятие выпускало в большом количестве двигательные установки для различного типа кораблей. Сейчас у них очень печальная ситуация – ну, потому, что у нас санкции, потому что агрессор – Россия и все остальное. Конечно же, это предприятие сейчас на грани уничтожения, и это не преувеличение. Такая же ситуация со многими другими украинскими предприятиями. Когда видишь эти кадры недостроенного корвета «Владимир Великий», который, с учетом этих кадров, вообще никогда не будет достроен, об этом уже позаботились и постарались чиновники «Укроборонпрома» – соросята, потому что их там много – Мустафа Найем и прочие очень важные кадры, Абромавичус, который недавно возглавлял «Укроборонпром», они уже свою задачу выполнили. Такое ощущение, что этот украинский корвет, его просто разбомбили, его разметали просто, что его части валяются по цеху. Его на воду не спустили, но уже его разбомбили», – заявил Василец.