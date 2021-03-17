Косачева отстранили от международной повестки Совета Федерации

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Сенатор Ильяс Умаханов назначен спецпредставителем Совета Федерации РФ по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межкультурному диалогу, которая пройдет в Москве в мае 2022 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это крупнейшее международное событие за последние годы, поскольку предполагается, что участие в нем примут главы государств, лидеры всех мировых религий, парламентарии. Конференция проходит под эгидой ООН и Межпарламентского союза. Предполагается участие генерального секретаря Совбеза ООН. ООН уже активно подключилась к организации конференции», – сказала спикер Валентина Матвиенко.

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Примечательно, что важную дипломатическую работу не поручили председателю комитета СовФеда по международным делам Константину Косачеву. Он заменит Умаханова на должности вице-спикера.

Комитет по международным делам возглавит Григорий Карасин, который работал заместителем министра иностранных дел РФ до прихода в МИД Сергея Лаврова.

Летом 2020 года Косачев во время выступления записал в достижения России после распада СССР то, что Москва, получая многочисленные обращения от русских со всего бывшего Советского Союза, и не думала предпринимать ничего для возвращения отторгнутых сепаратистами своих исторических земель, уважая «территориальную целостность» лимитрофов.

В 2011 году Косачев, возглавляя комитет Госдумы по иностранным делам, заявлял, что Россия не будет требовать от президента Украины Виктора Януковича выполнения предвыборных обещаний о государственном статусе русского языка.

«Да, существует проблема русского языка, ясно, что значительная часть населения Украины продолжает им пользоваться, считая родным. Но так же очевидно, что если дать этому языку такие же полномочия и свободы как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, суверенитета Украины», – сказал Косачев.