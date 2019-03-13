«Кошелёк Януковича» раскладывает яйца во все корзины

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидата в президенты Украины Сергея Каплина финансирует беглый украинский олигарх Сергей Курченко, которого во времена президентства Виктора Януковича в прессе называли «кошельком» главы государства.

Об этом в своем блоге заявляет украинский журналист Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В доказательство своих слов Дубинский приводит оказавшуюся в его распоряжении копию переписки «правой руки» Курченко, экс-главы правления «Брокбизнесбанка» Александра Дынника с «правой рукой» бывшего главы администрации президента Бориса Ложкина, депутатом Верховной Рады Григорием Шверком.

Дубинский утверждает, что документ датирован летом 2014-го года – накануне Иловайского котла.

В переписке Дынник просит у Шверка организовать встречу с Ложкиным и покровительство в обмен на свою лояльность и поддержку ресурсами. В частности, там же Дынник упоминает и о своей «дружбе с Каплиным»

«На ОбозТВ задали вопрос Сергею Каплину про то, финансирует ли его Курченко. Он долго вздыхал и пыхтел, а потом сообщил, что финансируют его члены партии. Утверждаю, что Каплин – врет. И делаю это, основываясь на письме одного из подручных Курченко, Александра Дынника депутату БПП Григорию Шверку. В этом письме Дынник просит через посредничество Шверка помощи у Бориса Ложкина, надеясь на снятие своей фамилии с международного розыска (на сейчас – снят). Взамен Дынник обещает поддержку «инициативам БПП», упоминая, в частности, о своих контактах с Каплиным. Дословно, вот так: «Дружеские отношения и поддержку депутата от «Удара» Сергея Каплина», – пишет Дубинский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что после гибели главы ДНР Александра Захарченко в республике укрепились позиции бизнес-структур Курченко.