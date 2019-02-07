07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Сообщения о возвращении после смерти Александра Захарченко бежавших из Киева украинских олигархов в бизнес вокруг предприятий ЛДНР объясняются тем, что Россия стремится перевести Донбасс на самообеспечение, а не тратить средства бюджета РФ.

Такие выводы следуют из выступления политолога Ростислава Ищенко в эфире «ТВ Центр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия закроет туда (на Украину – прим. ред.) поставки донецкого и луганского угля, то те деньги, которые ДНР и ЛНР зарабатывают, надо будет чем-то компенсировать. Надо будет брать Республики на прямое содержание из российского бюджета», – сказал Ищенко.

Ранее ополченец – доброволец из Латвии коммунист Бенес Айо заявлял, что олигарх Сергей Курченко (его в прошлом СМИ называли «кошельком Януковича») и его компания «Внешторгсервис» получили контроль над ключевыми предприятиями, отобранными у олигархов, оставшихся в Киеве. Также «ВТС» является монопольным поставщиком угля из ЛДНР с бывших шахт Рината Ахметова.

Аналогичные сведения неоднократно озвучивались и в Киеве.

Также Ростислав Ищенко объяснил, что РФ не может от использования украинской ГТС до тех пор, пока не заработает «Северный поток-2».

«Если мы перекрываем поставки газа, то до тех пор, пока не заработал «Северный поток-2», перекрывается транзит в Европу. В таком случае мы реализуем идею Соединённых Штатов: российского газа нет, вот вам дорогой сланцевый, пожалуйста, покупайте», – пояснил политолог.