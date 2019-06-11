11.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Кошмар Ройтбурда: Одесситы считают столицей своей родины – Москву

Жители Одессы продолжают считать своей столицей Москву, а не Киев.

Об этом в эфире телеканала «Первый», с грустью констатировал украинский художник-порнограф, майданщик и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Одессе есть какое-то региональное сознание, и есть восприятие Киева, как другого города-конкурента, никак не столицы. Да, для многих одесситов действительно, столица осталась в Москве, но, как сказал Борис Херсонский, это не Москва Путина, это Москва Жванецкого, это какая-то идеализированная Москва», – успокаивает себя Ройтбурд.

Напомним, ранее Ройтбурд назвал трагедию 2 мая в Одессе «днем победы», а погибших в пожаре одесситов – «массовкой».

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