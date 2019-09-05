Косово как fake-state: Албанцы валят вину на сербов

05.09.2019, Москва, Елена Острякова

Ни один из последних четырех «парламентов» Косова не смог завершить полный срок полномочий. Новые внеочередные выборы пройдут на непризнанной территории 6 октября, албанские сепаратисты одной из причин политической нестабильности называют влияние Белграда на ситуацию посредством местных сербских партий.

Об этом пишет BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Косовский журналист Агрон Халитай возлагает ответственность на сербов, которые составляют всего 10% населения Косово и неохотно принимают участие в выборах.

«Постоянное прерывание сроков правления происходит в основном из-за беспринципных коалиций и зависимости от поддерживаемой Белградом партии косовских сербов», – сказал Халитай.

Партия «Сербский список», хотя формально и является частью «правительства», заморозила свое участие после того, как в ноябре 2018 года косовские власти ввели 100-процентный импортный тариф на сербские товары, что поставило славянские анклавы в условиях экономической блокады.

Политолог Адем Беха отмечает, что косовские выборы и создание коалиций всегда сопровождалось скандалами.

«Косово страдало и страдает не потому, что его послевоенные правительства были недолговечны, а из-за их преемственности в принятии плохих решений для страны», – сказал Беха.