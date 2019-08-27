«Сербский список» идёт на досрочные выборы в Косово: Албанцы начинают давление

27.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Партия «Сербский список», отстаивающая интересы жителей сербских анклавов незаконно отторгнутого края Косово и Метохия, намерена принять участие в досрочных выборах в косовский «парламент», который был распущен в связи с отставкой «премьера» Рамуша Харадиная после его вызова в Гаагу судом, расследующим военные преступления.

Об этом агентству «Танюг» рассказал вице-президент партии Игорь Симич. В ближайшее время он намерен провести консультации с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

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«Предстоящий период, как неоднократно заявлял президент Вучич, будет неспокойным, и мы настоятельно призываем всех сербов поддержать «Список», чтобы укрепить «фортификационные» элементы нашей обороны, которые до сих пор не удалось сломить, хотя предпринимались различные попытки – как Приштиной, так и международным фактором», – сказал Симич.

В заявлении партии подчеркивается, что «Список» ориентируется на координацию действий с руководством Сербии, которое оказывает серьезную финансовую помощь жителям славянских анклавов в Косово, что позволяет здесь сохраняться сербскому населению, несмотря на давление албанцев.

Политсила также критически оценивает деятельность прозападных белградских оппозиционеров из «Союза за Сербию» и их дочерней структуры «Союз за Косово». Эти политики, бывшие при власти после свержения Слободана Милошевича в начале 2000-х, ответственны за установление границы с Косово – «между сербами и сербами», заявляют в «Сербском списке».

Симич ожидает, что дата голосования, всего скорее, будет назначена на 6 октября (в Приштине также рассматривают еще одну дату – 29 сентября). Косовский «президент» Хашим Тачи накануне пообещал издать соответствующий указ.

Симич напомнил, что «Список» является крупнейшей политической партией сербов в Косово и Черногории, которая, согласно результатам последних местных выборов, пользуется доверием более 90 процентов сербов в крае.

Накануне стало известно, что «Сербский список» на выборах решила поддержать косовской организация Независимой либеральной партии. «Список» призвал к аналогичному объединению и другие политсилы, забыв о противоречиях и амбициях ради будущего сербов в Косово.

«Эти выборы – не показатели для политического калькулятора. От выборов зависит, будем ли мы жить в Косово и Метохии, или исчезнем в результате нападок тех, кто работает последние 20 лет против существования сербского народа на наших исконных землях», – подчеркивается в заявлении партии.

«Мы обязаны всегда защищать интересы сербского народа в любом месте и при любой возможности», – сказал Симич, добавив, что сербы должны иметь реальную защиту своих прав в косовских институтах.

Такая перспектива албанским силам в крае категорически не нравится. Даже в условиях, когда доля сербского населения Косово не превышает 10%, правящий режим старается всеми силами максимально ослабить позиции сербской политсилы. Об этом свидетельствует попытка завести уголовное дело против вице-председателя этой сербской партии Милана Радоичича по обвинению в причастности к убийству. «Министр» юстиции в отставке Абеляр Тахири заявил накануне, что уже подготовлена документация об объявлении политика в международный розыск.

Директор Управления правительства Сербии по делам КиМ Марко Джурич назвал ситуацию «еще одним шагом в серии давления на сербский народ» и попыткой нанести удар по «Сербскому списку» накануне выборов.