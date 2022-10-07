Косово пока не ждут в Совете Европы

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Комитет министров Совета Европы (СЕ) не поддержал просьбы властей в Приштине об ускоренном приёме так называемой «Республики Косово» в СЕ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Эльвира Ковач сообщила, что на заседании Комитета министров Совета Европы наибольшее количество возражений против заявки Приштины о членстве в этой организации было связано со скоростью, с которой Приштина хочет «продвинуть» этот процесс.

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По словам Ковач, поддержка независимости т.н. «Республики Косово» (согласно Резолюции СБ ООН 1244 – сербский автономный край Косово и Метохия) не обязательно означает поддержку её членства в СЕ. В Приштине подсчитали, что из 46 государств-членов Совета Европы 34 признали Косово, а 12 нет, и уверены, что имеют необходимое для вступления в СЕ большинство в две трети. Но это не означает, что все признавшие независимость Косово поддерживает членство этого псевдо-государства в Совете Европы, считает сербский парламентарий.

«Это действительно было бы прецедентом, если бы в ЕС приняли субъект, который не является государством и не имеет необходимого официального статуса, а с другой стороны – ещё и с той скоростью, с которой они хотят. Больше всего возражений, даже от тех, от кого Приштина ожидала безоговорочной поддержки, было связано как раз с той скоростью, с которой они хотят протолкнуть весь этот процесс», – заявила Эльвира Ковач, постоянный член делегации парламента Сербии в ПАСЕ.

По её словам, сейчас не время создавать раскол между государствами-членами Совета Европы по просьбе Приштины, учитывая и конфликт между Россией и Украиной, и последние события между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в мае 2022 года власти «Республики Косово» подали заявку на приём в Совет Европы. В Белграде расценили это как угрозу национальной безопасности Сербии и разрушение Приштиной Вашингтонского соглашения, подписанного в 2020 году.