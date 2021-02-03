Косово прилетела ответка от исламского мира за признание Иерусалима израильским

03.02.2021, Белград, Алексей Топоров

В Лиге арабских государств сделали заявление по поводу намерения Косово открыть посольство в Иерусалиме.

Генсек Лиги Ахмед Абдул Гейт назвал подобные действия незаконными.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Лига арабских государств «выступает категорически против намерения» Косово в соответствии с Вашингтонскими соглашениями открыть посольство в спорном Иерусалиме. «Любое решение об открытии посольства в Иерусалиме является незаконным, потому что город находится под оккупацией, – заявил Гейт. – И поэтому я не могу согласиться с такими дипломатическими отношениями».

Ранее по этому же поводу Косово раскритиковала Турция, выступив с аналогичным заявлением. Позже эту позицию поддержал и ЕС, устами докладчика Европарламента по Косово, немецкого политик Виолы фон Крамон, заявившей, что, безусловно, налаживать дипломатические связи с Тель-Авивом Приштине нужно, но посольство в Иерусалиме – это уже перебор.

Напомним, что Глава МИД Израиля Габриель Ашкенази и «министр иностранных дел» Косово Мелиза Харадинай Стубла два дня назад подписали соглашение о совместном признании и установлении дипломатических взаимоотношении. Согласно достигнутым ранее при посредничестве Дональда Трампа Вашингтонским соглашениям, Косово обязалось открыть свое посольство в Иерусалиме, который США, вопреки резолюциям ООН, признал столицей еврейского государства.