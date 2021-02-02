Турция осудила Косово за готовность открыть посольство в Иерусалиме

02.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Министерство иностранных дел Турции заявило, что намерение Косово открыть представительство в Иерусалиме нарушает международное право.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится о том, что условия на которых было достигнуто взаимное дипломатическое признание Косово и Израиля, нарушают резолюции ООН. Также официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой сказал по случаю вчерашнего подписания соглашения между Косово и Израилем, что произошедшее «не служит решению палестинского вопроса», но, по его словам, подрывает видение решения по двум странам.

«Понятно, что дипломатические отношения Косово и Израиля были начаты подписанным вчера соглашением, и в этом контексте Косово обязалось открыть свое посольство в Иерусалиме. Но это противоречит международному праву», – заявил Аксой.

Характерно, что Анкара начала критиковать Косово в свете ожидаемого установления дипломатических взаимоотношений с Израилем и намерений открытий посольство в спорном Иерусалиме сразу же после подписания Вашингтонских соглашений в сентябре минувшего года. Однако Приштина, что тогда, что сейчас не побоялась испортить взаимоотношения с Турцией и исламским миром, сделав ставку на сближение с США.