Глава «МВД Косово» угрожает снести сербские баррикады на севере края

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«Министр внутренних дел» самопровозглашённой «Республики Косово» Джелал Свечля сказал, что ситуация с безопасностью на севере Косово и Метохии ухудшилась, и заявил, что если силы KFOR не отреагируют, то косовская полиция самостоятельно уберет баррикады, установленные сербами.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«KFOR [международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово] уже некоторое время просят убрать баррикады. Теперь мы ждём, когда они выполнят свои обязанности. Но по прошествии 13 дней, когда у нас заблокированы полицейские на КПП «Ярине» и «Брняк», ситуация ухудшается. Ради большей стабильности, мы ждём, когда это сделают те, кто установил баррикады, или силы KFOR. Но ожидание подходит к концу, должен повторить, что у нас есть все необходимые возможности, чтобы убрать баррикады», – сказал Свечля.

Чиновник подтвердил, что серб Деян Пантич, незаконное задержание которого и стало поводом для возведения баррикад, находится на базе косовской полиции возле города Лепосавич на севере Косово.

Свечля заявил, что перевод Пантича в центр содержания под стражей в Приштине является приоритетом для властей «Республики Косово», и что для этого они обратились за помощью к международным партнерам.

«Снос баррикад позволит косовской полиции легко и безопасно осуществить этот перевод», – сказал Свечля, добавив, что просьба об освобождении Пантича «неприемлема» для Приштины.

На акции протеста 22 декабря в посёлках Рудар и Звечан на севере Косово Горан Ракич, председатель партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов перед Приштиной, объявил условия для снятия баррикад. Он потребовал «освобождения арестованных сербов, отказ от практики «расстрельных списков» и вывода специальных подразделений косовской полиции с севера края».

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербы из Косово и Метохии провели 22 декабря массовый митинг протеста против произвола властей в Приштине.