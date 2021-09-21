Косово заявило об отказе выполнять международные соглашения

21.09.2021 15:33 (Мск), Белград, Алексей Топоров

«Заместитель премьер-министра» Косово Бесник Бислими сказал, что албанское руководство захваченного сепаратистами сербского края не станет выполнять пункт Брюссельского соглашения 2013 года о формировании Содружества сербских муниципалитетов.

Об этом представитель «правительства» Косово заявил в эфире TV Interactive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все соглашения, подписанные предыдущими правительствами, являются предварительными, – сказал Бислими. – В этом соглашении у нас есть Брюссель как сторона для разговора об имплементации. Сербия – это не сторона. Мы не реализовали его (соглашение о создании Содружества сербских муниципалитетов – ред.) и заявили, что не будем его внедрять».

По словам албанского сепаратиста, Приштина закрыла вопрос, поскольку Содружество сербских муниципалитетов «наносит ущерб территориальной целостности и государственным институтам Косово».

«Сербская сторона не заинтересована в улучшении процесса диалога, – перешел косовский «вице-премьер» к обвинениям в адрес Сербии. – На пути к ЕС мало прогресса и мало давления со стороны ЕС (на Белград – ред.), чтобы Сербия была конструктивной в диалоге. Вучич играет с другими интересами. Он пытается дестабилизировать регион».

Бислими сообщил, что Приштина не опасается ответных экономических мер Сербии, поскольку ничего туда не экспортирует, а это у Сербии положительный баланс в торговле с Косово.

Напомним, что накануне ночью протестующие на севере Косово сербы установили плакаты «Добро пожаловать в Содружество Сербских Муниципалитетов».