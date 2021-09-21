На севере Косово напряженная обстановка: сербы отказываются разблокировать дороги к границе

21.09.2021 12:58 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Так называемая «косовская полиция» применила слезоточивый газ против протестующих сербов у КПП «Брняк», у КПП «Яринье» сербы подняли транспарант «Добро пожаловать в Содружество Сербских Муниципалитетов» и все ночь дежурили на трассе.

У КПП «Мердаре» скопились авто местных сербских лоялистов, которым, чтобы получить временные косовские автомобильные номера нужно выехать и снова въехать в край.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», ситуация на севере Косово продолжает оставаться напряженной, после вчерашнего прибытия на территорию сербских анклавов более трех сотен боевиков спецназа «МВД Косово» ROSU, а также одностороннего запрета властями Приштины сербских автомобильных номеров.

Недовольные подобной дискриминацией косовские сербы, считающие себя гражданами Сербии, а не сепаратистского Косово, перекрыли трассы возле погранпереходов «Брняк» и «Яринье», в том числе и при помощи грузовиков и сельскохозяйственное техники. Накануне вечером косовские боевики попытались разогнать собравшихся при помощи слезоточивого газа у КПП «Брняк», но этого у них не получилось. За ночь к трассам на выезде в центральную Сербию пришло еще больше народа с теплыми вещами, едой и палатками. У КПП «Яринье» было поднят плакат «Добро пожаловать в Содружество сербских муниципалитетов» – это образование Приштина была обязана учредить по итогам переговоров в Брюсселе в 2013 года, но и по сей день игнорирует этот пункт заключенного соглашения.

В свою очередь, «МВД Косово» заявило, что с завтрашнего дня временные номера «Республики Косово» можно будет получить во всех муниципальных регистрационных центрах. Стоить такое удовольствие будет паять евро, срок действия номеров – всего два месяца. Чтобы поменять сербские номера на косовские нужно выехать из края, а потом снова заехать туда, сняв номер на КПП под присмотром «полицейских», передвигаться с сербскими номерами по Косово отныне запрещено. Нужно отметить, что на КПП «Мердаре» уже возникла очередь из сербских лоялистов, которые намериваются выехать из Косово и заехать вновь, чтобы поменять номера.

Как это не раз бывало ранее, «президент» Косово Вьоса Османи обвинила в происходящем Сербию и призвала ЕС повлиять на Белград.

«Решение правительства Косово о мерах взаимности с Сербией по регистрационным знакам транспортных средств было принято в связи с истечением срока действия соглашений от 2011 и 2016 годов о свободе передвижения двух стран, – сказала Османи. – Соответственно, решение правительства обеспечивает равное обращение и свободное передвижение граждан обеих стран. Решение было принято и реализовано на всех пунктах пересечения границы, за исключением двух пунктов пересечения границы на севере, где Сербия злоупотребляет манипуляциями местными сербами».

«Я приветствую храбрых и правдолюбивых сербов в Косово и Метохии, которые решительно защищают свое право на свободу передвижения и жизнь, особенно тех, кто провел всю ночь в Яринье и Брняке в своих автомобилях, протестуя против насильственных действий. Но призываю сербов Косово и Метохии не реагировать на последние провокации со стороны Приштины, Сербия будет бороться за свой народ, мир и экономический прогресс», – заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.