Косовская «полиция» отпустила троих албанцев, напавших на молодого серба

14.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне вечером в сербском анклаве Грачаница был избит 19-летний молодой человек, возвращавшийся домой в компании своей девушки и сестры.

Так называемая «полиция» Косово отпустила нападавших, несмотря на медицинское освидетельствование пострадавшего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Инцидент произошел в районе 22:00 возле офиса организации «Центр гражданской энергии» в сербском южном анклаве Грачаница. В момент нападения молодой человек находился в компании своей девушки и сестры, но они не пострадали.

Отец раненого молодого человека, Деян Димитриевич, подтвердил, что его сын подвергся нападению трех албанцев, когда он возвращался домой. Он также сообщил, что его сын в настоящее время проходит лечение в Клинико-больничном центре Грачаницы.

«Полиция охарактеризовала его травмы, как легкие телесные повреждения, но я не согласен с этим, я думаю, что это намного серьезнее», – отметил Димитриевич.

По словам Игоря Аритоновича, друга Димитриевича, трое неизвестных албанцев преградили дорогу молодому человеку и девушкам на машине, а затем напали на него, завив, что эта территория принадлежит им.

«Они оскорбляли его, сказав ему, чтобы он проходил мимо их собственности. Затем они начали избивать его, пока он не упал на землю. Девочки кричали, взывая о помощи, и хотя их не били, им было очень плохо, они до сих пор находятся в состоянии стресса и страха», – рассказал Аритонович.

По словам друга пострадавшего, полиция была проинформирована обо всем, а нападавшие дали объяснение в отделении.

«К сожалению, полиция охарактеризовала это не как нападение, а как драку. Нападавшие только дали объяснение и были отпущены по домам в тот же вечер», – добавил Аритонович.

Грачаница

Нужно отметить, что нападения на сербов в анклавах Косово с приходом к власти байденовской креатуры в лице Вьосы Османи и Альбина Курти только участились.