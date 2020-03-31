Косовские албанцы погрязли в чварах из-за коронавируса и запричитали о братоубийстве

31.03.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи назвал «антиконституционными» решения отставленного «правительства» об ограничении передвижения по территории края в связи с эпидемией. В ответ и.о.главы МВД Джелал Свечла подал на него уголовный иск в «генеральную прокуратуру».

Об этом сообщили косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поле того, как Ассамблея Косово большинством голосов проголосовала за вынесение вотума недоверия правительству лидера движения «Самоопределения» и сторонника Великой Албании Альбина Курти, который сильно раздражает американских кураторов проекта «государство Косово» своим нежеланием идти на компромиссы с Сербией, до избрания нового Кабмина правительство продолжает формально выполнять свои полномочия. В частности, было принято решение о введении особых мер на территории Косово в связи с эпидемией коронавируса, в том числе и ограничения передвижения, что в свою очередь вызвало бурное негодование у главного оппонента Кури – «президента» Хашима Тачи.

«Премьер-министр Курти и его правительство грубо нарушили Конституцию Косово, – заявил Тачи. – Решение об ограничении свободного передвижения граждан является отходом от прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Косово. Права и свободы граждан могут быть ограничены только в том случае, если Ассамблея Косово объявит чрезвычайное положение.

Ни полиция Косово, ни другие органы безопасности не должны исполнять это неконституционное решение правительства, поскольку они тем самым совершат преступление…. Премьер-министр, который упорно отказывается объявить чрезвычайное положение, теперь приносит неконституционные решения. Он делает это не для защиты граждан, а для защиты самого себя. Я попрошу Конституционный суд приостановить и отменить это решение!».

Ответ на выпад Тачи не заставил себя ждать, правда на сей раз отстрелялся не сам Альбин Курти, а его верный соратник по движению «Самоопределение», и.о. главы МВД Джелал Свечла, который успел даже подать на «президента» заявление в «Генеральную прокуратуру».

Джелал Свечла.

«Конституция Республики Косово предусматривает в общей сложности три десятка полномочий для президента страны, – прокомментировал свои действия Свечла. – Ни одно из них не имеет отношения к оценке законности и конституционности правительственных решений. Эта прерогатива принадлежит суду. Президент в своих заявлениях и призывах неуважительно отнесся к решению правительства Косово…. Также он провоцирует опасное поведение граждан, которые откликнувшись на его призывы, могут устроить хаос на улицах, что будет способствовать распространению COVID-19».

И если поведение Свечлы имело хотя бы подобие законности, то его соратник по «Самоопределению», мэр южной, албанской части Косовской Митровицы Агим Бахтири в интервью местному RTV Dukađini и вовсе заявил, о возможности гражданского конфликта между албанцами, если оппоненты не дадут возможности для проведения новых парламентских выборов.

«Новое правительство может быть сформировано только после выборов, – безапелляционно рассуждал Бахтири. – Не провоцируйте братоубийство! Мы не позволим украсть у нас власть, поскольку граждане доверяют нам».

Альбин Курти и Агим Бахтири.

Слова мэра Южной Митровицы осудили представители всех политических партий, кроме, соответственно, его «Самоопределения», а Демократическая партия Косово, к которой номинально относится Хашим Тачи, отметила, что козырь «братоубийства» регулярно использует в своей риторикt как лидер партии Курти, так и руководитель албанской (имеется в виду государство Албания) фракции движения Бойкен Абази. И несмотря на то, что Бахтири впоследствии на своей странице в Facebook был вынужден оправдываться, говоря о том, что его неправильно поняли и эти слова были вырваны из контекста, ему пришлось давать показания в «Генпрокуратуре» в рамках заведенного в отношении него уголовного дела.

Таким образом даже в время эпидемии албанская «элита» косовских сепаратистов продолжает ожесточенную грызню между собой.