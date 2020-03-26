США свергают «правительство» Косово

26.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Одиннадцать часов бурных дебатов потребовались депутатам Ассамблеи Косово на то, чтобы перейти к голосованию по вотуму недоверия правительству лидера движения «Самоопределение», стороннику идеи Великой Албании Альбина Курти.

Об этом сообщили косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Против кабинета министров, возглавляемого непримиримым сторонником создания Великой Албании, проголосовали 82 депутата Ассамблеи Косово из 117. Еще 32 депутат подержали правительство и один воздержался. Что характерно, все десять депутатов партии «Сербский список», представляющей интересы сербской общины края, единогласно поддержали отставку Курти.

«Я очень жалею, что инициатива Демократической лиги Косово о недоверии к правительству была сформулирована не в Косово, а за пределами, – ответил на решение Ассамблеи сам отставленный «премьер». – И сильное влияние тут оказал спецпосланник президента США (по диалогу между Белградом и Приштиной – ред.) Ричард Гренелл».

И, действительно, в ходе дебатов народные избранники указали Курти на многие его промахи, включая охлаждение взаимоотношений с США, которое недвусмысленным образом поддержало вынесение вотума недоверия Кабмину, в то время как послы Франции и Германии в Косово призвали воздержаться от подобных мер на время эпидемии. Припомнили «премьеру» и то, что всю свое неуемную энергию тот тратил на выяснение отношений и борьбу за власть со своим главным оппонентом – «президентом» Хашимом Тачи, вместо того, чтобы своевременно ввести чрезвычайное положение в «стране» и подготовить ее к борьбе с коронавирусом.

Агентство «Блумберг», очевидно желая замаскировать настоящую причину произошедшего в Ассамблее Косово, назвала причиной выражения недоверия «правительству» COVID-19. В то время как те, кто следил за ситуацией, заметили, что Вашингтон давно посылал недвусмысленные сигналы о том, что фигура Курти нежелательна для американцев, причем настолько, что те пригрозили вывести свой воинский контингент из Косово и приостановили выделение финансовой помощи энергетической отрасли края.

Отставленный «премьер» Альбин Курти.

Причина подобного отношения американских кураторов, благодаря которым в свое время и появился на свет и продолжает существовать проект «государство Косово» – паталогическое нежелание Курти идти на компромисс с Сербией в вопросе отмены стопроцентных пошлин на сербские товары и присоединения к «балканскому мини-шенгену».

Характерно, что упустившая инициативу в вопросе диалога Белграда и Приштины Европа теперь довольно неуклюже пытается на ходу запрыгнуть в последний вагон, довольно вяло оппонируя американцам.

После отставки нынешнего «правительства», согласно «конституции» Косово, «президент» Хашим Тачи может либо распустить парламент и назначить новые выборы, либо дать движению «Самоопределение» Альбина Курти, имеющего большинство в Ассамблее сформировать кабмин повторно – и если оно этого не сделает в течение ближайших двух недель, то инициатива будет передана партии, получившей «серебро» на предыдущих выборах и инициировавшей вотум недоверия кабинету Курти – Демократической лиге Косово Исы Мустафы. Поскольку в условиях эпидемии Тачи вряд ли пойдет на проведение досрочных выборов, можно предположить, что в ближайшее время в Ассамблее состоится очередной раунд противостояния «Самоопределения» и ДЛК.