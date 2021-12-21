Косовские боевики ворвались в южный сербский анклав и арестовали десять человек

Вооруженный до зубов так называемый «спецназ МВД Косово ROSU» провел операцию в сербском анклаве Штрпце на юге края, похитив десять местных жителей.

Налет албанские власти Приштины назвали операцией по «борьбе с дачей взяток и злоупотреблением служебными полномочиями», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Операция «МВД Косово» носила откровенно избирательный характер и была направлена не просто только против сербов, но и показательно против представителей поддерживаемой официальным Белградом местной сербской партии «Сербский список». В частности, среди арестованных – бывший председатель муниципалитета Штрпце, а также двое видных функционеров «Сербского списка». Всего боевиками были арестованы десять человек.

Похищенных албанскими боевиками обвиняют в «даче взяток», «получении взяток», «злоупотреблении властью и служебным положением».

«Под прикрытием и под предлогом борьбы с какой-то коррупцией Альбин Курти («премьер-министр» Косово – ред.) снова отправляет спецназ ROSU в полном боевом снаряжении в сербскую общину с единственной целью – криминализировать сербов, которые оставались оплотом защиты наших национальных интересов в крае.

Как будто Курти не видит коррупции и преступности в своих рядах, когда даже международные наблюдатели знают, что все потоки грязных денег проходят через албанскую общину.

Муниципалитет Штрпце – сильный сербский оплот и самая южная точка выживания сербов в Косово и Метохии- является очевидной целью именно из-за его важности для нашего народа, который остался здесь и выжил, несмотря на все проблемы и трудности.

Никакие действия Альбина Курти не сломят сербское сопротивление и сербское единство в крае, воплощенном в партии «Сербский список». Эта акция не случайна сегодня, когда президент Александр Вучич подписывает шесть важных соглашений в рамках инициативы «Открытые Балканы» в качестве шага к лучшему будущему, и это, очевидно, согласуется с экстремистскими выступлениями прошлой ночью и сожжением сербских флагов в Тиране», – прокомментировал ситуацию директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.