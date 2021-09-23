Косовские боевики жестоко избили безоружных сербов у административной границы края

23.09.2021 16:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Возле КПП «Брняк» трое бойцов так называемого «спецназа МВД Косово ROSU» без видимых на то причин сильно избили троих безоружных гражданских сербов.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По имеющейся информации инцидент произошел сегодня, в районе 11:00, когда без видимых причин трое боевиков ROSU избили троих гражданских сербов – Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова. В итоге, Влашкович получил серьезные травмы и был доставлен в стационар сербского муниципалитета Зубин Поток. При этом, как стало известно, все пострадавшие не имели никакого отношения к протестам против запрета сербских автомобильных номеров в крае, и ехали на своем авто за дровами, когда дорогу им преградил бронированный джип боевиков, которые вытащили их из машины и стали избивать.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Накануне аналогичным образом боевики в том же районе попытались поступить еще с одним сербским автолюбителем, но тогда им помешал случайно оказавшийся на том же месте патруль оккупационной миссии НАТО – KFOR. При этом в первый день протестов у КПП «Брняк» представители ROSU применили против сербских протестующих углекислый газ.

Одновременно стало известно, что «полиция Косово» начала снимать установленные косовскими сербами баннеры «Добро пожаловать в Содружество сербских общин!» в Ново-Брдо, Грачанице и Ранилуге. В Грачанице боевики попытались задержать троих сербов, устанавливавших обычные рекламные щиты, и когда узнали, что те не ставили баннеры про ССО, проинформировали их, что любой, кто будет обнаружен за установкой подобных «провокационных» щитов, будет немедленно арестован.