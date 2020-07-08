Косовские сепаратисты ищут замену военному преступнику Тачи

08.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер крупнейшей, сформировавшей «правительство» фракции Ассамблеи Косово – Демократической лиги Косово (ДЛК), Иса Мустафа анонсировал в ближайшее время встречу с другими партиями для формирования предложения по кандидатуре нового «президента» края.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Необходимость поиска новой кандидатуры на пост «президента» Косово Мустафа объясняет тем, что Специальный суд по Косово может утвердить обвинения прокуратуры этого органа в отношении Хашима Тачи, которому инкриминируют массовые убийства, похищения и пытки людей. В свою очередь сам Тачи заявил, что готов уйти в отставку, если эти обвинения будут утверждены. При этом лидер ДЛК отмечает, что актуальность поиска такой кандидатуры напрямую связана с форматом нового раунда переговоров между Белградом и Приштиной, где Косово представляет только «премьер-министр».

Иса Мустафа.

«Мы обязательно обсудим, какое решение примем в связи с выборами президента, если обвинительное заключение будет подтверждено до конца его (Тачи – ред.) срока, и он подаст в отставку», – заявил Мустафа косовскому изданию Express.

Напомним, что Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово обвинила Хашима Тачи в похищениях, убийствах, пытках около 100 человек в конце 90-х – начале нулевых. Одновременно аналогичные обвинения были выдвинуты и его подельнику, входившему вместе с Тачи в состав банды под названием «Дреницкая группа» так называемой «Армии освобождения Косово» (UCK), ныне лидеру образованной боевиками Демократической партии Косово и экс-главе косовской «разведки» Кадри Весели. Обвинение также утверждает, что Тачи и Весели активно препятствовали работе трибунала, в том числе запугивая свидетелей.

Тачи в 1990-е.

Нужно отметить, что имя Хашима Тачи уже всплывало в рамках международного скандала в 2011 году, когда швейцарский юрист и правозащитник, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Дик Марти опубликовал доклад «Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косове». В этом документе докладчик поведал европейской общественности о причастности Тачи, Весели и их подельников к похищениях, пыткам, убийствам и торговлей органами косовских сербов, цыган и лояльных Белграду албанцев.

В 2008 году об этом подробно рассказала прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте в своей книге «Охота. Я и военные преступники». Тем не менее, даже после этого Тачи и Весели оставались на свободе, делу не был дан ход, а оба бывших боевика оставались рукопожатными для западной общественности.