Косовские сепаратисты молятся на лояльную ко всем мигрантам Меркель

01.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Так называемый «премьер-министр» Косово Авдула Хоти и его находящийся под Специальным судом по Косово за военные преступления предшественник Рамуш Харадинай приветствовали председательство Германии в ЕС.

Об этом Хоти и Харадинай написали на своих страничках в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия станет следующим председателем ЕС в очень сложное время для здоровья и экономики Европы! – написал Хоти. – Мы очень благодарны правительству Германии за постоянную приверженность расширению ЕС, сближению стран Западных Балкан, и ожидаем, что за это время визовый режим для граждан Косово будет отменен!».

Также косовский «премьер» заявил о создании экспертной группы по диалогу с Сербией, которому, по его словам, нет альтернативы. Правда, о чем представитель сепаратистской верхушки, исходящий из того, что Косово – это непременно независимое государство, намерен договариваться с руководством Сербии, которое заявляет, что не признает отторжение Косово ни под каким предлогом, до конца непонятно.

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что освободительная война народа Косово является чистой и ее нельзя судить, – сказал Хоти, отреагировав на недавние обвинения прокуратуры Специального суда по Косово за военные преступления в отношении «президента» края Хашима Тачи и его соратника Кадри Весели . – Мы ценим презумпцию невиновности как базовый принцип справедливости до принятия окончательного решения суда. Как и в прошлом, теперь мы будем нести ответственность за международные конституционные обязательства, которые несет государство».

Совсем не похожий на интеллигента Хоти, непосредственный и активный участник «чистой освободительной войны», его предшественник, ушедший с поста «премьер-министра» год назад по причине обвинения прокуратуры специального суда по Косово за военные преступления Рамуш Харадинай, также приветствовал председательство Германии в ЕС.

«Германия будет председательствовать в ЕС в течение следующих шести месяцев, – написал «уважаемый» головорез в отставке. – Германское государство неизменно поддерживает Косово в направлении независимости и государственного строительства, поэтому председательство в ЕС такого союзника, как Германия, является хорошей новостью для граждан Косово.

Канцлер Меркель, как никто другой в ЕС, понимает потребности Косово, которые были подавляемы долгое время в результате медлительной политики Европейского Союза. Я не сомневаюсь, что в течение шестимесячного мандата Германии в ЕС новый импульс завершит процесс либерализации визового режима для граждан Косово и продвинет процессы интеграции Косово в организации и институты Европейского Союза».

Что интересно, в последние месяцы Германия вступила в резкое противостояние с США, в частности, из-за проекта «Северный поток – 2», который Вашингтон поспешил обложить санкциями, но Берлин считает, что он выгоден Европе, а поэтому его нужно завершить.

Этот конфликт происходит на волне обострения противоречий между Вашингтоном и Брюсселем по косовскому вопросу.