Косовские сепаратисты нарываются – Россия может вмешаться в конфликт

28.05.2019, Москва, Елена Острякова

Избиение и задержание сегодня в сербских анклавах Косово в результате спецоперации албанской полиции российского гражданина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН, может стать предлогом для вмешательства России в ситуацию в незаконно отторгнутом от Сербии крае.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Как можно задерживать сотрудника миссии ООН? Они доиграются. Они пробуют на прочность. Хорошо. Может быть, России нужно послать туда миротворческую миссию? Находящаяся буквально в 100 километрах от Косово база российского МЧС может как-то помочь, я не знаю. Я думаю, Москва поддержит любые действия Белграда. Если необходимо – и поставкой оружия, бронетехники, других военно-технических средств и специалистов», – сказал Бондаренко.

Александр Вучич отдал приказ привести Армию Сербии в состояние полной боевой готовности. Такое же указание поступило и в Министерство внутренних дел после вторжения подразделений албанского «полицейского спецназа» (ROSU) на север Косово и Метохии.

Президент Сербии сообщил, что спецназ косовской полиции задержал 23 человека – сербов и бошняков.