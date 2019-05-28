Резкое обострение в Косово: Албанцы атаковали сербские анклавы

28.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Озвученные вчера во время экстренного заседания парламента Сербии предостережения главы государства Александра Вучича об угрозе обострения в Косово оказались пророческими – рано утром во вторник вооруженные подразделения албанцев начали атаку на сербские анклавы края.

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В 6:10 утра в местечке Боснийская Махала, а также в поселке Рудари начались массовые задержания сербов, которые проводил вооруженный албанский спецназ ROSU. Официальным поводом стала якобы «борьба с криминалом и подпольной торговлей». В числе задержанных оказались и сербские полицейские.

В городе Зубин-Поток было арестовано 13 сербских граждан. Славянское население в ответ на действия албанских силовиков начали строить баррикады.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе спецоперации албанцев был избит и задержан гражданин России Михаил Краснощенков, сотрудник администрации миссии ООН в Косово. Об этом сербский лидер уже известил российские власти.

Также аресты прошли еще в двух муниципалитетах в северной части Косовской Митровицы. Местные жители выходят в знак протеста на центральную площадь города.

На данный момент есть официальная информация о задержании в сербских анклавах 23 человек.

Албанцы выбрали удачный момент для спецоперации – часть руководства сербских анклавов, представляющих партию «Сербский список», накануне отправились в Белград, где в Скупщине проводились слушания по ситуации в Косово.

Белград также отреагировал сразу – президент страны Александр Вучич отдал приказ привести армию и полицию страны в состояние полной боеготовности.

В Скупщине сегодня президент встретился с членами Совета национальной безопасности.

«После сегодняшних арестов я, как верховный главнокомандующий, отдал приказ привести армию и полицию в полную боевую готовность. Я осознаю, насколько ситуация серьезная. Тем более, вчера Хашим Тачи (главарь косовских сепаратистов, – ред.) пригласил Албанию к объединению. Это значит, что они хотят установить границу Великой Албании на Копаонике. Мой ответ – границы не будет! Мы будем бороться за мир и стабильность, но, если жизнь сербского населения на КиМ будет под угрозой, армия защитит народ. Сербия победит!» – заявил Вучич, которого цитирует телеканал РТС.