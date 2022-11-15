Косовские сепаратисты объявили досрочные выборы в сербских общинах края

15.11.2022  14:25 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Выборы, Дзен, Косово, Политика, Сербия


Президент самопровозглашённой «Республики Косово» Вьоса Османи объявила о назначении на 18 декабря 2022 года внеочередных выборов глав четырёх общин на севере Косово и Метохии.

Большинство населения в этих общинах составляют сербы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент самопровозглашённой «Республики Косово» Вьоса Османи объявила о назначении на 18 декабря 2022 года...

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«После консультаций с политическими партиями и ЦИК президент Косово установила 18 декабря датой проведения внеочередных выборов глав общин Северная Митровица, Зубин Поток, Лепосавич и Звечан», – говорится в сообщении «администрации президента Республики Косово».

«Решение о назначении выборов является конституционным обязательством, вытекающим из отставки четырёх глав общин», – заявила Вьоса Османи после встречи с партиями «Республики Косово», в котором также приняли участие лидеры сербских политических сил – Александр Ябланович (Партия косовских сербов) и Ненад Рашич (Прогрессивно-демократическая партия).

Представители партии «Сербский список», выдвиженцы которой покинули посты глав общин и другие должности в структурах власти под юрисдикцией Приштины, на этой встрече не присутствовали. При этом Ябланович и Рашич всё же заявили, что в настоящее время нет условий для проведения выборов в четырёх упомянутых общинах, потому их нужно отложить.

Напомним, что 10 ноября ЦИК в Приштине приняла решение заменить десять депутатов «парламента Республики Косово» от партии «Сербский список», которые ушли в отставку в знак протеста против действий властей в Приштине.

Их места в «парламенте» теперь должны занять девять кандидатов от этой же партии, а также представитель лояльной к Приштине политической силы «За свободу, справедливость и спасение». Замена произошла на основании запроса, поданного в ЦИК «президентом Республики Косово» Вьосой Османи. В партии «Сербский список» решение ЦИК в Приштине пока не прокомментировали.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербы Косово и Метохии покинули структуры власти под юрисдикцией Приштины.

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