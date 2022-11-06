Сепаратисты в Косово обвиняют Сербию в «подстрекательстве по примеру России в Донбассе»

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Сербы Косово и Метохии начали покидать структуры власти под юрисдикцией Приштины, в ответ на север края введены военные из де-факто армии «Республики Косово», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В субботу, 5 ноября, сербы Косово и Метохии (КиМ) объявили, что покидают органы власти и силовые структуры под юрисдикцией Приштины до отмены незаконного решения о перерегистрации автомобилей с сербскими номерами, а также до тех пор, пока не будет сформировано Сообщество сербских муниципалитетов.

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«Сербы покидают все политические институции, парламент, правительство, четыре муниципалитета на севере КиМ, органы правосудия, полицию на севере Косово», – сказал председатель партии «Сербский список» Горан Ракич, и сам объявил о сложении полномочий «депутата парламента Республики Косово».

Это заявление Горан Ракич сделал на совместной пресс-конференции с командирами и руководителями полицейских участков на севере края, которые демонстративно сняли полицейскую форму.

«Братья и сестры! Вместе со своими коллегами мы приняли совместное решение об отставке из рядов полиции Косово, и да будем мы со своим народом! Довольно!» – с такими словами сербские полицейские покинули косовскую силовую структуру.

Сербы вошли в структуры под контролем властей Приштины в 2013 году после подписания «Брюссельского соглашения», предусматривавшего создание автономного Сообщества сербских муниципалитетов. Это до сих пор не сделано Приштиной, хотя Белград все свои обязательства по упомянутому соглашению выполнил, в частности, передав под контроль властей «Республики Косово» органы правосудия, полицию, предприятия энергетики и телекоммуникаций и т.д. в анклавах на севере Косово.

В ответ Блерим Вела, глава администрации президента самопровозглашенной «Республики Косово» Вьосы Османи, заявил, что решение о выходе сербов из косовских институций напоминает действия России по «подстрекательству» на Донбассе в 2014 году. По его словам, Сербия просто заставляет косовских сербов оставить свои должности в приштинских структурах.

Кроме этого, власти в Приштине отправили на север КиМ подразделения так называемых «косовских сил безопасности» (ROSU), которые на самом деле являются армией, созданной при участии стран НАТО. При этом приштинским силовикам на основании соглашения с НАТО от 2013 года не разрешается входить на север Косово без разрешения командующего миротворческого контингента KFOR и четырех глав сербских муниципалитетов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по приказу Александра Вучича 1 ноября армия Сербии повысила уровень боеготовности в ответ на действия косовских сепаратистов.