Косовские сепаратисты объявили «красные линии» для переговоров с Сербией

07.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Возглавляемое радикальным сторонником Великой Албании Альбином Курти «правительство Косово» установило две «красные линии» для предстоящих переговоров с Сербией.

Об этом сообщило косовское издание Koha Ditore, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Косовский Кабмин под председательством «премьера» Альбина Курти принял программу, согласно которой «темой диалога не могут быть вопросы, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом, и вопросы, касающиеся регулирования и внутреннего функционирования Косово».

Как уточняет издание, под этими формулировками подразумевается неприятие исполнительной властью любой корректировки границ края (размен северных сербских анклавов Косово на южную, населенную преимущественно албанцами Прешевскую долину Сербии), которую якобы поддерживает «президент» Хашим Тачи. А также создание саморегулируемого Союза сербских муниципалитетов, за который выступает Белград.

«Унитарный характер Республики Косово неприкосновенен, – сказано в документе сепаратистского правительства. – Создание нового административного органа для поселений с определенным этническим населением противоречит духу Конституции Республики Косово и поэтому не будет поддержано правительством Республики Косово».