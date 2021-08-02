Премьер Северной Македонии пообещал, что к 2023 году между его страной, Сербией и Албанией не будет границ

02.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Балканы больше не пороховая бочка Европы, а символ сотрудничества благодаря преобразованию проекта «мини-шенгена» в региональную инициативу «Открытые Балканы».

Об этом «Танюг ТВ» рассказал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью сербским журналистам Заев выразил убежденность, что в ближайшее время к проекту «Открытые Балканы» присоединятся и другие страны, несмотря на негативную реакцию со стороны БиГ, Черногории и Косово. По его мнению, такие реакции безосновательно, потому как отражают мнению элит, а отношение к проекту рядовых граждан, как показывают опросы, положительное.

«Что здесь плохого, если мы будем действовать сообща в случае пожара, наводнения или землетрясения? Мы утроим наши возможности, что означает спасение большего количества жизней, а также защищенное имущество, – заявил Заев. – В предстоящий период основное внимание будет уделяться границам между Албанией, Сербией и Северной Македонией, по принципу «Без задержек, только вперед».

Македонский премьер анонсировал, что «если слабые места администрирования будут преодолены», то уже 1 января 2023 года границы между Сербией, Албанией и Северной Македонией фактически не будет. Вместо этого будет открытое пространство, налог будет сниматься программным способом, поэтому, по его словам, если грузовик выезжает из Нови-Сада в Джеевджелию, все данные по налогам будут проходить через одну систему.

«Мы теряем миллиард евро, стоя в очередях на границах», – резюмировал Заев.

Напомним, что 29 июля на саммите в Скопье в четверг «балканский мини-ненген» был переименован в «Открытые Балканы». При этом из-за политических амбиций проект по интеграции Балкан не поддержала ни одна страна полуострова, кроме Сербии, Албании и Косово.