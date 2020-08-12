Косовские сепаратисты продолжают нагнетать истерию вокруг сербской армии

12.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Громкими заявлениями и пронатовскими пикетами Приштина продолжает нагнетать ситуацию вокруг совместного патрулирования оккупационных сил KFOR и армии Сербии административной границы Косово.

При этом совместное патрулирование по этому маршруту происходит с 2008 года.

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Албанские жители села Карачево (до исхода сербов носило название Донье Карачево), куда в минувшую пятницу якобы зашли бойцы сербской жандармерии (внутренних войск), сегодня вышли в пикет к административной границе края с флагами Косово и США.

Селяне несли плакаты «НАТО спасибо за полную поддержку», «KFOR спасибо за полную поддержку», «Косово ничего не прощает».

В мероприятиях принял участие депутат Ассамблеи Косово прошлого созыва Гани Гечи, который, по всей видимости, стал негласным организатором акции по указу из Приштины или от непосредственно западных кураторов сепаратистского режима.

При этом «Комитет по безопасности и обороне» в Приштине потребовал сегодня «мобилизации» всех парламентских партий в связи с инцидентом. А также подверг критике главу «МВД Косово» Агима Велиу за несвоевременную и недостаточную реакцию на произошедшее. Члены Комитета попросили «министра» предоставить им полный отчет о случившемся, попросив однако «не политизировать» его.

Однако командование KFOR заявляет, что ничего не предусмотренного ранее заключенными соглашениями не произошло, и это было плановое совместное патрулирование по маршруту «Муховац – Карачево». Об этом же ранее сказал и министр обороны Сербии Александр Вулин.

«То, что до этого происходило годами, произошло и сейчас, потому что наша армия осуществляет совместное патрулирование одновременно с представителями KFOR и движется по четко определенной линии, которая согласована заранее», – прокомментировал ситуацию глава сербского оборонного ведомства.