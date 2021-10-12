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12.10.2021 16:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Политика, Сербия
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Косовские сепаратисты: «Сербия проводит Саммит неприсоединения в интересах России»

Проведением саммита Движения неприсоединения в Белграде Сербия хочет дестабилизировать Балканы в интересах России. Об...

Проведением саммита Движения неприсоединения в Белграде Сербия хочет дестабилизировать Балканы в интересах России.

Об этом в своем твиттере заявил глава «Администрации президента Косово» Блерим Велья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Велья сравнила политику президента Сербии Александра Вучича с политикой Слободана Милошевича и посчитал, что Сербия не является неприсоединившейся страной.

«Сербия не только не из неприсоединившихся. Сербия не гармонизирована с европейскими ценностями демократии и верховенства закона. Режим Вучича снова гармонирует с политикой региональной гегемонии Милошевича. Действия Сербии также полностью согласованы с дестабилизирующими интересами России в регионе», – написал Велья.

Сегодня на Белградской ярмарке проходит второй день саммита, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, в котором принимают участие делегации 105 государств, а также девяти авторитетных международных организаций. Сегодня на мероприятии председательствуют министры иностранных дел Сербии и председательствующего в Движении Азербайджана – Никола Селакович и Джейхун Байрамов.

На заглавном фото: Блерим Велья и Вьоса Османи.

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