Движение Неприсоединения возвращается в Белград

11.10.2021 17:30 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В столице Сербии – Белграде, открылся саммит, приуроченный 60-летию основания Движения неприсоединения.

В мероприятии принимают участие делегации ста государств, проходит оно в комплексе Белградская ярмарка, где на конференции 1961 года и было учреждено Движение неприсоединения.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», встречая гостей мероприятия, президент Сербии Александр Вучич обратился к ним со словами «Добро пожаловать домой!», поскольку первый саммит Движения неприсоединения состоялся в Белграде. И после на протяжении десятилетий Югославия, правопреемницей которой считается Сербия, выступала негласным лидером этой организации.

«Сербия, как правопреемница Югославии, основателя ООН и Движения неприсоединения, является последовательным проводником политики многосторонности и уважения международных норм, – отметил сербский президент. – Для Сербии большая личная привилегия и честь, что мы собрались в Белграде, где вы будете чувствовать себя как дома. Я убежден, что Белград, как многовековой символ, перекресток цивилизаций, точка соприкосновения Востока и Запада для различных цивилизаций и религий, может побудить вас к диалогу и навести новые мосты сотрудничества».

Сооргоанизатором Сербии в деле проведения саммита стал Азербайджан, который с распадом и прекращением существования Югославии перехватил пальму лидерства в Движении. В своем онлайн- обращении (физически страну-председателя в Белграде представлял глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов) к собравшимся азербайджанский президент Ильхам Алиев говорил о нерушимости границ, уважении территориальной целостности государств и обвинял Армению в этнических чистках.

«Уважение целостности и суверенитета, воздержание от агрессивных действий и вмешательства во внутреннюю политику другой страны являются основой Движения. Эти принципы действуют и сегодня, и если бы принципы Движения были приняты всеми странами, у нас не было бы войн», – заявил Алиев.

Следует отметить, что все члены Движения неприсоединения согласились продлить председательство Азербайджана в этой организации еще на год.

В свою очередь гость проходящего в столице Сербии саммита, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко назвал основной смысл проходящей конференции.

«Основным смыслом проведения в Белграде мероприятий, посвященных 60-лению Движения неприсоединения, является возобновление отзывов признания независимости Косово теми странами, которые входят в эту организацию – государствами Африки, Латинской Америки, Азии, – убежден Олег Бондаренко. – Собственно в этом и состоит самый главный смысл проведения этого мероприятия, и думаю, что следует ожидать возобновления этого процесса, поскольку косовары со своей стороны не выполнили никаких договоренностей».

Олег Бондаренко и госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович в кулуарах саммита в Белграде.

Напомним, что согласно Вашингтонским соглашениям, подписанным в сентябре 2020 года, Сербия обязывалась прекратить процесс отзыва независимости Косово (на момент подписания соглашений эти признания, благодаря дипломатической активности Белграда отозвали 18 государств мира), в свое очередь Косово – от педалирования процесса признания, а также от стремления вступить в международные организации. Однако после ухода Трампа и прихода к власти в США демократов, их косовские ставленники – правительство Альбина Курти, в одностороннем порядке отказались от Вашингтонских соглашений, и через своих п окровителей , так и напрямую стали снова склонять к признанию их независимости государства, до сих пор не сделавшие это, а также пытаться пробиться в международные организации.