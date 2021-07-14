Косовские сепаратисты снова пригрозили ввести «меры взаимности» с Сербией

14.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Косовский «министр промышленности, предпринимательства и торговли» Розета Хайдари сообщила, что ее «правительство» работает над очередным введением «мер взаимности» с Сербией.

Ранее прежняя республиканская администрация США вынудила «правительство» Косово отменить меры взаимности и спровоцировала отрешение от должности из создателя – «премьера» Альбина Курти.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Хайдари заявила, что «правительство» Косово полным ходом ведет подготовку «мер взаимности» с Сербией. Это означает, что если Белград признает документацию косовских сепаратистов, то и Приштина автоматически признает документацию Сербии, пока же этого не происходит, Косово также отказывается признавать сербские документы. На деле это означает, что сепаратисты прекращают пропускать через свою границу товары, медикаменты, сырье из Сербии, что в первую очередь ударит по сербским анклавам края. В свою очередь Белград не может признавать документацию сепаратистов, поскольку это де юре означает признание независимости края.

Подобные меры уже вводились прежним кабинетом Альбина Курти, но администрация Дональда Трампа инициировала вотум недоверия кабинету сторонника паналбанских идей и велела его преемнику – Авдуле Хоти, отменить их ради экономической интеграции Западных Балкан в рамках регионального «мини-шенгена». Пришедшие на смену Трампу демократы вернулись к принципу хищнического колониального подчинения Балкан и максимального давления на Сербию, благодаря чему Альбин Курти вернулся на пост «премьера».

«Запланированные меры взаимности по отношению к Сербии готовятся и принимаются в полной координации с правительственным кабинетом, а не только с одним министром. Мы готовимся принять меры взаимности, – сказала Хайдари. – Первым шагом станет принятие Закона о внешней торговле, который защищает рынок и согласован с правилами Всемирной торговой организации. Я попросил премьер-министра изучить препятствия, которые у нас есть с Сербией. Мы не должны принимать поспешных решений, чтобы не было проблем с их реализацией».

«Министр» рассказала, что Курти лично сказал ей, что когда будет принято решение о мерах взаимности, возврата не будет.

«Для Косово нехорошо вводить специальные меры взаимности, а затем иметь проблемы с их реализацией», – подчеркнула Хайдари.

При этом косовские СМИ дружно критикуют Альбина Курти после того, как тот не стал возвращаться в край с международного симпозиума в Греции после того, как в Дечанах произошло ЧП – полторы тысячи человек отравились водой из местного водопровода. При этом косовский «премьер» поселился в курортном отеле Grand Risort Lagonisi на Афинской ривьере, где одна ночь стоит 543 долларов.