Косовские сепаратисты требуют репрессировать игумена сербского монастыря

12.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Совет по защите прав и свобод человека в Косово потребовал от режима Приштины начать расследование в отношении настоятеля монастыря Высоки Дечани Саввы Янича в связи с «военными преступлениями».

Савва Янич известен тем, что привлекал внимание международной общественности к плачевному состоянию обители 14 века.

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«Согласно показаниям свидетелей, в конце войны в монастыре Дечани, помимо размещения военизированных формирований и регулярных сербских сил, содержались в заложниках албанцы, – говорится в заявлении Совета по защите прав и свобод человека в Косов. – Монастырь Дечани был превращен в военную базу, где раздавалось оружие мобилизованным сербам».

Из содержания заявления организации можно понять, что раздражение его авторов вызвал тот факт, что Савва Янич поднял вопрос о регулярно подвергающейся атакам албанцев сербской обители 14 века на международном уровне. Благодаря активности игумена ассоциация Europa Nostra, объединяющая организации, занимающиеся популяризацией и защитой культурного наследия и природной среды Европы, включила сербский монастырь 14 века в список семи наиболее находящихся под угрозой исчезновения памятников Европы.

«Спустя 21 год после окончания войны было бы бессмысленно говорить, что монастырь Дечани находится под угрозой. Сава Янич теперь жалуется, что косовские албанцы и их институты подвергают опасности монастырь Дечани, который не находится под угрозой со стороны албанцев или косовских институтов, но также имеет экстерриториальный статус в соответствии с… действующим законодательством….

Право исповедовать религию в Косово регулируется Законом о религиозных свободах и правах, и в этом отношении Косово опережает многие страны в регионе… Аббат Савва Янич вместо того, чтобы заниматься религиозными и духовными вопросами, распространяет лживые новости и является проводником сербской пропаганды в Косово, превращая монастырь Дечани в посольство Сербии и центр пропаганды. У Саввы Янича в прошлом была совесть нечиста, поэтому он на 100 процентов служит сербской политике, нанося ущерб межэтническим отношениям и сербам, которые интегрированы или хотят интегрироваться, во все сферы жизни в Косово», – говорится в тексте заявления Совета, опубликованном рядом косовских СМИ.

В ответ на эти измышления мам Саваа Янич сделал запись в твиттере, цитируя Священное Писание.

«Что касается лжи и оскорблений в отношении меня в некоторых косовских СМИ, я могу ответить только словами Господа: «Блаженны вы, когда они поносят и преследуют вас и лгут против вас всякими злыми словами за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на Небесах», – написал настоятель.

В защиту Саввы Янича выступили Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии и партия косовских сербов «Сербский список»:

«Обвинения в адрес настоятеля монастыря Високи Дечани, отца Савы Янича, были тщательно продуманы, чтобы скрыть реальную правду об угрозе этому святому месту, которая возникает из-за частых нападений экстремистов за последние 20 лет, осуществляющихся под вооруженной защитой международных сил, – говорится в специальном заявлении Канцелярии. – Ни Високи Дечани не обстреливали себя сами, ни отец Харитон не отрезал себе голову в 1999 году (сербский монах отец Харитон Лукич, зверски убитый албанскими террористами под Призреном – ред.).

Вот почему абсурдно пытаться объявить самопровозглашенное Косово оазисом мультикультурализма и религиозной терпимости, когда у нас ежедневно происходят инциденты на местах, о которых были проинформированы Европейский Союз и все соответствующие международные институты в Косово и Метохии».

«Сербский список» решительно осуждает давление Совета по правам человека на настоятеля монастыря Високи Дечани Савву Янича и на Сербскую православную церковь в целом из-за правды об угрозе сербским святыням в Косово и Метохии, которая была представлена независимым международным институтам. И мы публично призываем правительство Приштины и другие государственные институты дистанцироваться от такого отношения и призвать к ответственности виновных, которые проводят кампанию по криминализации отца Савы Янича…

Братия монастыря Високи Дечани во главе с отцом Саввой Яничем живет в окружении албанцев, и любое навешивание ярлыков, которым он подвергается, является самой прямой угрозой для него и безопасности самого монастыря, а это абсолютно опасно и недопустимо», – говорится в заявлении партии «Сербский список».

Напомним, что европейская организация по защите культурного наследия Europa Nostra включила монастырь Високи Дечани в список семи наиболее находящихся под угрозой исчезновения памятников Европы, что вызвало неудовольствие у «президента» и «премьера» Косово, сербофобов Вьосы Османи и Альбина Курти.