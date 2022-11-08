Косовские сербы готовы вернуться в структуры власти «Республики Косово»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербы Косово и Метохии готовы вернуться в структуры власти самопровозглашённой «Республики Косово», когда Приштина начнет выполнять свои обязательства и соблюдать «Брюссельское соглашение».

Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сербы вернутся в институты власти, это не постоянный отказ от участия в работе, а приостановка до реализации «Брюссельского соглашения» и выполнения обязательств Приштиной. Сербская сторона все выполнила, а албанская – нет», – подчеркнул Милош Вучевич.

Министр отметил, что ситуация в Косово и Метохии (КиМ) спокойная, но большое напряжение, вызванное односторонними решениями администрации Приштины, вызывает беспокойство и может привести к дальнейшей эскалации и срыву диалога.

«Ситуация стала крайне щекотливой после увольнения Ненада Джурича и решения сербов покинуть все учреждения на территории края», – подчеркнул Вучевич.

Напомним, Ненад Джурич был отстранён Приштиной от должности главы управления полиции на севере края за то, что отказался выписывать предупреждения водителям автомобилей с номерами сербского образца.

По словам Милоша Вучевича, сербы отреагировали на действия Приштины демократично, и данный шаг был вынужденным.

«Это была не демонстрация силы сербов, это был вынужденный шаг… народ Косово и Метохии загнан в угол, и это продолжается уже 23 года», – подчеркнул глава Минобороны Сербии.

Что именно в Белграде будут считать началом выполнения Приштиной её обязательств по «Брюссельскому соглашению», чиновник не уточнил.

Сербы вошли в структуры под контролем властей Приштины в 2013 году после подписания «Брюссельского соглашения», предусматривавшего создание автономного Сообщества сербских муниципалитетов. Это до сих пор не сделано Приштиной, хотя Белград все свои обязательства по упомянутому соглашению выполнил, в частности, передав под контроль властей «Республики Косово» органы правосудия, полицию, предприятия энергетики и телекоммуникаций и т.д. на севере КиМ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 5 ноября сербы Косово и Метохии начали покидать структуры власти под юрисдикцией Приштины.