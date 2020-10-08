Косовские сербы не могут поверить. Впервые арестовали стрелявшего в них

08.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Так называемая «косовская полиция» оперативно нашла и арестовала албанца, который в минувшую субботу стрелял в подростков, собравшихся во дворе села Донья Брница.

Об этом сообщает KosovoOnline, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1999 года мы страдаем от злодейств со стороны вандалов, которые провоцируют нас, крадут и уничтожают нашу собственность, – прокомментировал ситуацию местный житель Милан Чиркович. – Но никто никогда не был привлечен к ответственности за многочисленные инциденты.

Впервые, начиная с 1999 года, инцидент был разрешен. Это должно было случиться когда-нибудь. Я пожилой человек, и не чувствую себя в безопасности, но наши дети должны это почувствовать».

С момента инцидента перед школой прошло пять дней, но местные жители все еще находятся в напряжении. На школьном дворе по-прежнему нет детей, хотя количество полицейских в населенном пункте заметно увеличилось.

«Каждый день мы видим полицейских, которые часто патрулируют село, но они не постоянно находятся перед школой, – говорит директор школы «Димитрий Прича» Боян Миладинович. – Дети по-прежнему чувствуют себя неуверенно. Родители смотрят за своими детьми и не отпускают их одних».

Представители сербской общины Донья-Брницы на встрече с представителями “косовской полиции” и международного оккупационного контингента KFOR

С момента оккупации и ввода в Донья-Брницу международного оккупационного гражданского и военного контингента в 1999 году – четыре местных серба были убиты, и двое похищены с целью выкупа.